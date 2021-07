O Rapid Bucareste anunciou a contratação de Sapunaru, internacional romeno que assinou contrato por duas temporadas e regressa ao clube de onde saiu para o FC Porto.

Sapunaru, recorde-se, foi contrato pela SAD portista em 2008 e cumpriu quatro temporadas no Dragão, integrando inclusivamente a equipa de André Villas-Boas que ganhou a Taça UEFA em 2011.

Depois de sair do FC Porto, Sapunaru jogou no Saragoça e Elche (Espanha), regressou ao Rapid, passou pelo Pandurii e pelo Astra Giurgiu (todos da Roménia) e por fim jogou no Kayserispor e Denizlispor (Turquia).