VÍDEO: Univ. Craiova de Filipe Coelho goleia e recupera liderança na Roménia
Triunfo por 4-0, na casa do Petrolul, no jogo que encerrou a 22.ª jornada da fase regular do campeonato
O Universitatea Craiova retomou em grande forma a Liga romena, após a pausa de inverno. A equipa orientada pelo português Filipe Coelho goleou, na 22.ª jornada, o Petrolul (4-0) e recuperou a liderança da fase regular do campeonato, perdida durante dois dias para o Rapid Bucareste.
Na cidade de Ploiesti, o triunfo da formação de Craiova, que contou com Samuel Teles no onze inicial, foi construído com os golos de Steven Nsimba, que bisou num par de minutos (16 e 17m), Stefan Baiaram (81m) e Luca Basceanu aos (90+6). O primeiro e o último surgiram na sequência de grandes penalidades.
O Universitatea Craiova, que não perde há seis jornadas, somou terceira vitória consecutiva na Liga, que continua ao rubro na parte cimeira da tabela classificativa.
A formação de Filipe Coelho lidera com 43 pontos, mais um do que o segundo classificado Rapid Bucareste e dois do que o Dínamo Bucareste, que completa o pódio.
Quanto ao Petrolul, que esta noite fez alinhar os portugueses Ricardinho e Diogo Rodrigues, é 13.º com 20 pontos.