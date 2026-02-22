O Universitatea Craiova, orientado pelo treinador português Filipe Coelho, venceu, este domingo, na casa do Unirea Slobozia por 3-0, reforçando a liderança da fase inicial do campeonato romeno.

Os golos da partida foram marcados por Screciu (29m), Stevanovic (59m) e Nsimba (64m).

O português Cristian Ponde foi titular no Unirea Slobozia, enquanto Samuel Teles não saiu do banco no Universitatea Craiova.

Com o triunfo conquistado, a equipa comandada por Filipe Coelho passa a somar 56 pontos, mais quatro do que os rivais de Bucarest, Rapid e Dínamo, que partilham a segunda posição.