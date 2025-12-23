O Universitatea Craiova, orientado pelo português Filipe Coelho, venceu o FK Csíkszereda por 5-0 e assumiu a liderança da fase inicial da Liga romena.

Ao intervalo, a equipa da casa, que contou com Samuel Teles no meio-campo, já vencia por 3-0, com David Matei a bisar e Carlos Mora a apontar o terceiro golo ao minuto 40. Na segunda parte, Al-Hamlwai também bisou e fechou o marcador.

Em cima do minuto 90, Raul Palmes foi expulso no FK Csíkszereda, deixando a sua equipa reduzida a dez elementos nos últimos instantes do encontro.

O triunfo permite ao Universitatea Craiova ultrapassar o Dínamo Bucareste, o Botosani e o Rapid Bucareste, todos derrotados na 21.ª jornada, e assumir, isolado, o comando da primeira fase do campeonato, com 40 pontos.

RELACIONADOS
Abel Ferreira entre os dez melhores treinadores do mundo em 2025
VÍDEO: Salah garante triunfo do Egito na primeira jornada do CAN
Isak de fora por tempo indeterminado: Liverpool esclarece lesão