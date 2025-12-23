Internacional
VÍDEO: Universitatea Craiova de Filipe Coelho goleia e é líder na Roménia
Samuel Teles foi titular e ajudou ao triunfo por 5-0 frente ao FK Csíkszereda
O Universitatea Craiova, orientado pelo português Filipe Coelho, venceu o FK Csíkszereda por 5-0 e assumiu a liderança da fase inicial da Liga romena.
Ao intervalo, a equipa da casa, que contou com Samuel Teles no meio-campo, já vencia por 3-0, com David Matei a bisar e Carlos Mora a apontar o terceiro golo ao minuto 40. Na segunda parte, Al-Hamlwai também bisou e fechou o marcador.
Em cima do minuto 90, Raul Palmes foi expulso no FK Csíkszereda, deixando a sua equipa reduzida a dez elementos nos últimos instantes do encontro.
O triunfo permite ao Universitatea Craiova ultrapassar o Dínamo Bucareste, o Botosani e o Rapid Bucareste, todos derrotados na 21.ª jornada, e assumir, isolado, o comando da primeira fase do campeonato, com 40 pontos.
