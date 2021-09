O pedido de David Beckham a Phil Neville, treinador de Romeo no Fort Lauderdale, resume o fardo que o rapaz de 19 anos carrega às costas.



«Creio que a primeira coisa que David me disse foi: 'tens de ser mais duro com ele do que com todos os outros’. Tem de trabalhar mais do que ninguém para entrar nessa equipa, porque haverá perguntas, haverá expectativas sobre os seus ombros.»



Nisto, as comparações são de uma crueldade quase sempre injusta. Romeo fez a sua estreia profissional, como escrevemos, e nesta terça-feira chegaram-nos as primeiras imagens do momento.



Não dá para perceber muito do que pode vir a ser Romeo, mas é fácil ver que ainda não é capaz de justificar o título «bend it like Beckham» - algo como «cruza como o Beckham», em tradução livre, e que até foi o nome de um filme.



«Há muito pressão e expectativa sobre os seus ombros, mas ele tem os pés firmes no chão. Sabe que tem muito a desenvolver e tem todos os atributos certos (caráter, determinação, boa pessoa) para ter uma grande oportunidade de triunfar no futebol», referiu Phil Neville, sobre Romeo.



Veja as IMAGENS DA ESTREIA: