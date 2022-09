A paragem para os compromissos das seleções nacionais promete ser uma «dor de cabeça» para o Barcelona. Este sábado, o emblema espanhol detalhou as lesões dos defesas-centrais Jules Koundé e Ronald Araújo, que já foram sujeitos a exames médicos.

O uruguaio « tem uma fratura por avulsão do tendão adutor d a coxa direita», enquanto o francês está a contas com « uma lesão no bíceps femoral do tendão esquerdo».

Embora o Barça não tenha divulgado o período de ausência dos dois jogadores, a imprensa da Catalunha escreve que o caso de Ronald Araújo é o que inspira maior preocupação e o central poderá mesmo falhar o Mundial do Qatar, que começa já no final de novembro e onde o Uruguai é adversário de Portugal na fase de grupos.

De resto, Araújo teve de abandonar o jogo diante do Irão (derrota por 1-0) ainda no primeiro minuto de jogo. Segundo o Mundo Deportivo, o uruguaio deve ficar de fora durante dois meses e arrisca-se a falhar os próximos 12 jogos. Já o Sport, adianta que a paragem deverá ser de mais de um mês e a Marca aponta a um mês e meio.

Ora, de acordo com as expectativas dos jornais espanhóis, o central vai recuperar mesmo em cima da hora para poder estar no Mundial - chegando ao Qatar com pouca preparação física - ou, na pior das hipóteses, não poderá ser convocado por Diego Alonso.

Koundé, por seu turno, estará de fora três a quatro semanas.