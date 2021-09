O treinador do Barcelona, Ronald Koeman, deixou uma explicação para a contratação do futebolista Luuk de Jong para a equipa dos catalães, afirmando mesmo que o holandês é um jogador mais perigoso do que Neymar na resposta aos cruzamentos.

«Quando há um cruzamento, Luuk [de Jong] é mais perigoso do que Neymar», afirmou, à cadeia NOS, assinalando a importância de ter um ponta-de-lança puro e clássico como o ex-Sevilha, de 31 anos.

«Luuk é um tipo de avançado diferente do nosso [Barcelona] e creio que todas as equipas deviam ter este tipo de avançado», defendeu Koeman.

O técnico que já passou pelo Benfica viu partir Antoine Griezmann para o Atlético de Madrid no último dia de mercado. Ora, como o francês saiu, ficavam três atacantes, pelo que a solução foi investir em última hora por Luuk de Jong.

«No último dia do mercado de transferências, perdemos o Antoine Griezmann e só tínhamos três atacantes. O meu primeiro contacto com o Luuk foi a 8 de agosto e antes disso já me perguntava às vezes porque é que o Barcelona não tinha este tipo de avançado», atirou.