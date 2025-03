O selecionador dos Países Baixos, Ronald Koeman, não convocou Joshua Zirkzee, atacante do Manchester United, para os jogos com a Espanha, a contar para a Liga das Nações, justificando a ausência com o facto de entender que o atacante «neste momento» não é «bom o suficiente».

«Ele não está na convocatória preliminar porque eu não acho que ele, neste momento, seja bom o suficiente. Especialmente analisando quando ele se vira ou passa, corre mal várias vezes. Em princípio, a forma e a condição física são sempre o principal, mas isso não é sempre possível», disse o treinador neerlandês, em declarações ao programa Studio Voetbal.

«Temos muitos defesas-centrais e médios e estamos algo limitados na frente, mas mesmo assim acho que a convocatória deve ser merecida e penso que ele neste momento não a merece. Noutro período, pode voltar a acontecer», concluiu.

Joshua Zirkzee, de 23 anos, soma seis golos e duas assistências em 42 jogos ao serviço dos «red devils», nesta temporada 2024/25.