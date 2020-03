Ronaldo Gaúcho está detido desde quarta-feira no hotel onde está hospedado, no Paraguai, por uso de passaporte falso, confirmou o ministro do Interior daquele país.

«Atualmente está sob vigilância no hotel, mas está juridicamente livre. A sua situação será definida nas próximas horas», disse Euclides Acevedo, citado pela Lusa.

Resumindo, o antigo internacional brasileiro está detido na sua suíte, juntamente com o seu irmão Roberto, que também está em solo paraguaio. A detenção resulta de uma operação de busca e apreensão da polícia, que encontrou dois passaportes falsos (o de Ronaldinho e do irmão). Os documentos foram apreendidos, tal como os telemóveis.

Ronaldinho passou assim a noite sob vigilância das autoridades e deve comparecer perante o Ministério Público – que também investiga uma suposta cumplicidade dos agentes migratórios por permitirem a entrada no país do brasileiro mesmo com os documentos irregulares – esta manhã.

«Amanhã [hoje] terão de apresentar-se às 08h00 na Procuradoria, que determinará o destino deles. Agora, não só queremos investigar a adulteração dos passaportes como também as autoridades que permitiram essa irregularidade por negligência ou por cumplicidade», disse Acevedo.

Segundo Ronaldinho e o irmão, o empresário do antigo jogador, Wilmondes Sousa Lira, é o responsável pela falsificação dos passaportes.