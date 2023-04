O filho de Ronaldinho Gaúcho já se estreou com a camisola do Barcelona. João Mendes, de apenas 18 anos, vestiu a camisola 7 no Mediterranean International Cup (MIC), torneio de futebol que os catalães disputam na Costa Brava, e foi titular pelos juvenis B do Barça esta quarta-feira.

O brasileiro alinhou no corredor direito e mostrou atrevimento, tal como o pai. Somou vários lances individuais e de um para um com os adversários, sempre com a bola colada ao pé esquerdo.

João Mendes foi oficializado em março no Barcelona, depois de ter sido submetido a um período de testes. O jovem estava sem clube desde o princípio de 2022, altura em que deixou o Cruzeiro de Belo Horizonte.

Será que filho de peixe sabe nadar? Ora veja e tire conclusões: