Depois de ter dito numa entrevista que Ronaldo Nazário, apesar de ter sido «o maior talento» que orientou, foi o elemento que mais problemas lhe causou num balneário, Fabio Capello voltou a falar do jogador brasileiro.

«Tinha uma qualidade impressionante, mas quando o meti a jogar ao lado do Van Nistelrooy pensava que iam marcar muitos golos juntos e acabámos por perder seis jogos. A verdade é que estava muito gordo e não se queria controlar nem perder peso. No papel, era o melhor que se podia imaginar, mas em campo foi do pior. O resultado não foi muito bom», disse o antigo treinador do Real Madrid em declarações à Cadena Ser.

Depois da anterior entrevista de Capello, Ruud van Nistelrooy recorreu às redes sociais para negar parte das declarações do técnico acerca de Ronaldo: «Uma vez, Van Nistelrooy disse-me: 'Mister, aqui no balneário cheira a álcool'.»

Agora, Capello voltou a falar do assunto, garantindo: «Eu não minto e não vou inventar coisas sobre alguém que me encantou como jogador e pessoa. A mim nunca me cheirou a álcool, mas não vamos fazer disto algo relevante.»

O histórico treinador italiano falou ainda de Erling Haaland, jovem avançado norueguês que tem dado nas vistas esta temporada. «Haaland é bom. Tecnicamente não é um craque, mas mexe-se muito bem para a sua altura e tem faro de golo. Por isso é difícil pará-lo.»

«Creio que estaria bem na Premier League, numa equipa como o Liverpool, com Mané e Salah. Seria um craque absoluto. No Real Madrid também estaria bem, mas ainda lhe falta um pouco de técnica», apontou, frisando: «É um miúdo novo que pode melhorar muito.»