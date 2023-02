Cristiano Ronaldo está a colocar os olhos dos amantes do futebol internacional no campeonato saudita e Luiz Gustavo, companheiro do português no Al Nassr, diz isso também traz dificuldades ao clube.

E explica a razão.

«A presença de Cristiano torna as coisas mais difíceis para nós porque todas as equipas querem jogar o melhor possível contra ele. Todos se motivam para isso», defende.

Mas apesar dessas maiores dificuldades para a equipa em campo, no seio do grupo, o médio brasileiro explica que a presença do português é muito positiva.

«Temos uma grande vantagem em poder contar com a presença dele no Al Nassr porque aprendemo muito com ele todos os dias. Já marcou o primeiro golo pelo clube e sabe gerir bem a presão», acrescentou.