A juíza norte-americana, Jennifer Dorsey, decidiu arquivar a ação judicial no caso de violação contra Cristiano Ronaldo, avançou a Sky News.



Kathryn Mayorga acusava o internacional português de a ter violado, em Las Vegas, em 2009.

Em 2010, a ex-modelo terá assinado um acordo de sigilo extrajudicial, recebendo em troca cerca de 325 mil euros. Contudo, há cerca de três anos, Kathryn Mayorga avançou com um processo num tribunal de Las Vegas, dizendo que tinha sido coagida a assinar esse acordo e que estava «mentalmente incapacitada».



A norte-americana exigiu a Cristiano Ronaldo uma indemnização de 56,5 milhões de libras (cerca de 64,4 milhões de euros), em 2021, pela «dor e sofrimento» a que foi exposta no passado assim como aquela a que será exposta no futuro.