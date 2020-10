O jogo entre a Juventus e o Nápoles, da terceira jornada da Série A, vai decorrer no domingo como agendado, apesar dos casos de covid-19 nas duas equipas, confirmou esta noite a Liga italiana de futebol.

«A Liga confirma que o jogo Juventus-Nápoles, a contar para a terceira jornada da Serie A, permanece agendada para 04 de outubro, às 20:45 [horas locais, 19:45 em Lisboa]», informa o organismo, em comunicado.

A incerteza pairou sobre a realização do encontro após a comitiva do Nápoles não ter seguido viagem de avião para Turim, alegadamente por decisão das autoridades sanitárias locais, após a confirmação de dois casos de covid-19 no plantel.