O Manchester United informou que Cristiano Ronaldo vai ficar de fora do jogo contra o Chelsea.



Sem explicações, os red devils referem apenas que o internacional português não estará nas opções de Ten Hag para a partida em Londres e acrescentam que a restante equipa está «completamente focada na preparação» desse encontro. Esta decisão surge depois de o avançado ter deixado a zona de aquecimento rumo ao balneário enquanto a partida frente ao Tottenham ainda decorria.



Depois do jogo contra os spurs, na passada quarta-feira, o técnico neerlandês recusou abordar a atitude de Ronaldo e prometeu que iria lidar com a situação esta quinta-feira. O «Daily Mail» noticia, esta quinta-feira, que o jogador recusou entrar em campo antes de sair para o balneário.



Cristiano Ronaldo, de 37 anos, perdeu a condição de titular no Man. United desde a chegada de Ten Hag. Esta temporada o capitão da seleção nacional participou em 12 jogos e marcou apenas dois golos.



O comunicado do United:



«Cristiano Ronaldo não vai fazer parte da equipa do Manchester United para o jogo da Premier League deste sábado contra o Chelsea. O resto da equipa está totalmente focada na preparação desta jornada.»