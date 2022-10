Cristiano Ronaldo voltou a ser notícia depois de ter deixado a zona de aquecimento no relvado de Old Trafford rumo ao balneário aos 89 minutos do Manchester United-Tottenham. O internacional português foi afastado do encontro frente ao Chelsea, do próximo fim de semana, e desconhece-se quando voltará às opções de Ten Hag.



As críticas ao capitão da seleção nacional ecoam por toda a parte. No entanto, há quem tenha um entendimento distinto do sucedido como é o caso de Nani. O internacional português, que atualmente joga nos australianos do Melbourne Victory, salientou o profissionalismo do seu antigo colega nos red devils e da seleção e defendeu que este deve ter tido um forte motivo para ter deixado o relvado enquanto o encontro decorria.



«Não sei o que aconteceu naquele momento, mas se calhar o Ronaldo teve de ir à casa de banho. Todos sabem o quão profissional ele é. É um enorme profissional», começou por dizer, plataforma «Stats Perform».



Embora não tenha assistido ao jogo, Nani admitiu que Ronaldo sinta alguma frustração pelo momento que vive no Manchester United.



«Ele trabalha muito em campo. talvez possa estar frustrado por não estar a ser opção. Mas a sua vontade é estar em campo a jogar. Penso que existiu uma razão para o que aconteceu, não sei», concluiu.