Sim, sim: é mais uma comparação entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Mas é possível não aproveitar todos os episódios da rivalidade do século no futebol?

Calma: não se trata de preferir um ao outro. Porque sim: dá para gostar dos dois e apreciar apenas a dádiva que é ter estado vivo para acompanhar dois dos melhores de sempre do desporto-rei.

E esta época que está prestes a chegar ao fim traz um dado novo: pela primeira vez Lionel Messi jogou fora de «casa».

Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes

Aliás, ambos os jogadores trocaram de ares no início desta época. Mas Messi fê-lo pela primeira vez, rumando ao Paris Saint-Germain. Enquanto Cristiano Ronaldo voltou a uma casa que tanto lhe diz como é Old Trafford e o Manchester United.

Em 2021/22 há a certeza de que só Messi juntou troféus ao museu pessoal. O argentino ajudou o PSG a vencer o campeonato francês. Já Ronaldo vai terminar o ano em branco.

No que diz respeito a números individuais, o cenário é inverso e fica claro que é Ronaldo quem se manteve mais perto do que habituou os adeptos do futebol nos últimos anos.

A uma jornada do final da Premier League, e já afastado das restantes competições, o português de 37 anos fez 38 jogos, marcou 24 golos, numa média de 0,6 golos por jogo. Ronaldo fez ainda três assistências.

O problema é que aquilo que poderia ser encarado como uma grande época para outro jogador, para Cristiano significa o registo mais modesto desde… 2006-2007. Nessa época, a quarta da primeira passagem pelo Manchester United, o português marcou 23 golos e fez 14 assistências, num total de 53 jogos.

Quanto a passes para golo, esta é mesmo a época menos produtiva de Cristiano Ronaldo desde que deixou o Sporting, em 2002-2003.

Onde estão os golos de Messi?

No que diz respeito a Messi, o argentino baixou drasticamente o número de golos para níveis também do início da carreira. Tem nove em todas as competições (32 jogos), o que representa uma média de 0.2 golos por jogo. Além disso, Messi marcou apenas quatro na Ligue 1.

É preciso recuar a 2005-2006 para encontrar um registo tão baixo. Nesse ano, o primeiro a tempo inteiro na equipa principal do Barcelona, o argentino marcou oito golos em 25 partidas.

A partir daí, o mínimo de golos numa época de Messi foram os 16 de 2007-2008, sendo que todos os anos ultrapassou a barreira dos 30 golos, em seis delas passando os 50.

Lionel Messi experimenta pela primeira vez um campeonato que não o espanhol e um clube que não o Barcelona

Messi mantém, porém, o nível demonstrado na época passada em termos de assistências. Esta época, e com dois jogos ainda por disputar, tem 13, mais uma do que no ano passado, o último ao serviço dos culé.

E estes são dados que ajudam a confirmar que estaremos mesmo a assistir ao final de uma era que marcou a última década e meia.

O mesmo é dizer que se aproxima o fim da rivalidade do nosso contentamento.

Agradecemos-lhes já, ou esperamos mais um pouco?