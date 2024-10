A época 2024/25 começou há pouco mais de dois meses, mas muitos clubes já começam a fazer contas à vida face aos contratos dos jogadores que terminam no final de junho.

Segundo os valores do Transfermarkt, são vários os jogadores de topo que podem negociar com um novo clube já em janeiro, pois estão a seis meses do final do contrato.

Craques como Neymar, Ronaldo, Trent Alexander-Arnold ou Salah estão a poucos meses de ficar livres no mercado. Deste modo, ou os clubes renovam o contrato… ou estas estrelas procuram um novo lugar para brilhar.

Por outro lado, Lionel Messi apenas termina contrato a 31 de dezembro de 2025, pois nos EUA a época termina nessa altura.

Confira a galeria associada