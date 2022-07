O Manchester United divulgou imagens dos internacionais que apenas esta segunda-feira se apresentaram às ordens do novo técnico, Erik ten Hag.



No vídeo publicado pelos «red devils» vê-se Bruno Fernandes, Dalot, Fred, Alex Telles, Elanga, Maguire e Varane, mas não se vê Cristiano Ronaldo. Confirma-se, por isso, que o capitão da seleção nacional falhou o regresso ao trabalho.



De acordo com a informação do Maisfutebol, Ronaldo não viajou para Manchester por motivos familiares.