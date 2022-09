O futebolista inglês Ross Barkley é reforço do Nice, chegando na condição de livre já após o fecho do mercado e na sequência da rescisão com o Chelsea.

O médio internacional inglês de 28 anos foi apresentado na noite deste domingo no estádio Allianz Riviera, que foi palco do jogo com o Mónaco, que venceu a equipa comandada por Lucien Favre, por 1-0.

A duração do contrato com Barkley, que vai ter assim a primeira experiência num clube fora de Inglaterra, não foi detalhada até ao momento.