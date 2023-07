Contratado em março, já depois da saída de Patrick Vieira, para evitar a descida de divisão, Roy Hodgson conduziu o Crystal Palace ao 11.º lugar na Premier League e mereceu a confiança dos eagles para continuar no comando da equipa na próxima temporada.

Esta segunda-feira, o Palace anunciou o acordo com o técnico inglês de 75 anos, que parte para a sexta temporada no clube, a segunda consecutiva, depois de uma primeira passagem entre 2017 e 2021.

«Falei muito com o presidente e concordámos que devemos ser ambiciosos para aproveitar ao máximo este talento. Como tal, estabelecemos a meta de terminar na metade superior [da tabela], o que acreditamos ser alcançável com um grupo tão fabuloso de jogadores», afirmou Roy Hodgson aos meios de comunicação do Palace.