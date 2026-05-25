Roy Keane volta a atirar-se a Bruno Fernandes: «Demasiada atenção...»
Irlandês comparou o português... a um «burro»
O antigo futebolista do Manchester United, Roy Keane, voltou a alimentar a discussão com o internacional português Bruno Fernandes, desta feita no dia seguinte ao médio dos «red devils» ter estabelecido um novo recorde de assistências na Premier League numa só época, 21.
Ainda que sem colocar o nome de Bruno Fernandes, Roy Keane recorreu às stories no Instagram para escrever uma mensagem. «Demasiada atenção faz com que um burro pense que é um leão», pode ler-se, na conta oficial do irlandês, que jogou no Manchester United entre 1993 e 2005.
Há uma semana, depois de Bruno Fernandes ter chegado às 20 assistências, igualando a marca de Thierry Henry e Kevin de Bruyne, o irlandês de 54 anos tinha falado num «circo» e Bruno respondeu que tenta «sempre ganhar troféus, não prémios individuais».
Esta segunda-feira, em novas declarações publicadas sobre as críticas de Roy Keane, ao podcast «The Diary of a CEO», Bruno reforçou que o que o antigo médio disse «é mentira».