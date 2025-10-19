Royston Drenthe, ex-Real Madrid, Feyenoord e Everton, está hospitalizado desde sexta-feira, devido a um derrame cerebral. A informação foi avançada pelo FC Rebellen, clube que junta antigos jogadores belgas e neerlandeses.

«Na última sexta-feira, Royston Drenthe sofreu um derrame. Drenthe está atualmente a receber bons cuidados e em boas mãos. A equipa e os envolvidos esperam uma rápida recuperação. A família de Royston pede paz e privacidade durante este período, para que possam dar o apoio e o espaço necessários para a recuperação», pode ler-se na nota oficial deste domingo.

Nos relvados, o médio de agora 38 anos representou várias equipas, tendo terminado a carreira em 2023/24, depois de representar o Feyenoord, Hércules, Real Madrid, Everton, Spartak Vladikavkaz, Sheffield Wednesday, Kozakken Boys, Racing Murcia, Real Murcia, Sparta Rotterdam, Baniyas e Kayseri Erciyesspor.