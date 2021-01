O futebolista holandês Royston Drenthe é reforço do Racing Murcia, clube que disputa a Tercera División B, o quarto escalão do futebol espanhol. É um regresso a Espanha dez anos depois.

O jogador de 33 anos, ex-Real Madrid e campeão da Europa de sub-21 pela Holanda em 2007, chega ao atual líder do grupo B 13 daquele campeonato, em busca da subida de divisão. O seu clube mais recente tinha sido o Kozakken Boys, da terceira divisão holandesa.

Drenthe teve uma carreira de altos e baixos, tendo porventura o auge sido jogo nos primeiros anos como sénior. Foi do Feyenoord para o Real Madrid após ser campeão europeu jovem e esteve nos 'merengues' três anos, onde foi campeão e venceu uma Supertaça. Em 2010/2011, foi emprestado ao Hércules (Espanha) e, na época seguinte, ao Everton (Inglaterra).

Certo é que as noitadas frequentes e também a própria condição física foram situações que marcaram a carreira. Drenthe admitiu que chegou a pesar 95/96 quilos e que perdeu 22 em oito meses.

Depois do Everton, jogou ainda no Spartak Vladikavkaz (Rússia), Reading e Sheffield Wednesday (Inglaterra), Kayseri (Turquia), Bani Yas (Emirados Árabes Unidos) e Sparta Roterdão (Holanda). Foi precisamente no Sparta, em 2018/2019, que anulou a reforma antecipada – em 2017/2018 esteve fora do ativo – e onde admitiu ter voltado a sentir a alegria de jogar.