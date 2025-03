Ruben Amorim elege o brasileiro Ronaldo, o Fenómeno, como o seu futebolista favorito. «Foi um jogador incrível. Via o Barcelona só para o ver jogar», admitiu num segmento da TNT Sports, em que respondeu a 20 perguntas sobre a sua vida.

No que toca à eleição do melhor futebolista português de sempre, Amorim ficou dividido. «Isso é um problema… Cristiano Ronaldo é o maior jogador português, mas Eusébio foi incrível. Como não vi jogar Eusébio, tenho de dividir. O melhor que vi jogar foi Cristiano, mas acredito que Eusébio estivesse ao mesmo nível dele», assumiu.

Apontando Hugo Viana e Nuno Gomes como os melhores amigos, Ruben Amorim elege Jorge Jesus como o seu mentor enquanto treinador. «Fui suspenso duas vezes, mas aprendi muito com ele», explica.

Garantindo ser mais difícil desempenhar o papel de treinador do que o de jogador, o atual técnico do Manchester United convidaria Alex Ferguson para ir assistir a um jogo em Old Trafford e deixa um conselho a quem quiser fazer carreira no futebol: «Têm de ser humildes e abertos a aprender».

Os momentos de lazer são passados ao lado dos filhos, até porque «não sobra tempo para muito mais». Pelo caminho ficou o hóquei em patins, que praticou na juventude. «Gosto de vários desportos. Retiro ideias do futebol americano e começo a gostar de basebol», confessou.