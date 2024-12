A minutos do dérbi entre Manchester United e Manchester City, foram conhecidos os onzes iniciais para o jogo e, para surpresa do público, Marcus Rashford e Alejandro Garnacho não constavam na ficha de jogo. Sem que se soubesse de alguma lesão, instalou-se a questão em Inglaterra sobre a ausência dos atletas do grande jogo.

Nesse sentido, em declarações à Sky Sports antes da partida, Ruben Amorim deixou ainda mais dúvidas no ar, ao excluir questões relacionadas com o treino ou o rendimento.

«Tentamos avaliar tudo, desde o desempenho nos treinos, nos jogos, o envolvimento com os colegas de equipa, o incentivo aos colegas de equipa. Tudo está em jogo quando analisamos e tentamos escolher os jogadores. A escolha é minha. Simples», começou por dizer o técnico português.

«Não quero enviar uma mensagem, é simplesmente uma avaliação e eles sabem. Os jogadores são muito, muito inteligentes. Toda a gente compreende a minha decisão e eu tenho de escolher. É uma escolha simples.»

«Claro que o contexto é difícil, porque temos de ganhar jogos e estamos numa situação difícil. Presto atenção a tudo, à forma como se come, à forma como se veste para ir a um jogo. Tudo. Faço a minha avaliação e depois decido. Há uma comunicação após o último treino. Eles estão bem. Treinaram esta manhã e eu estava lá. Treinaram muito bem», completou.

Dado o cenário, especula-se em Inglaterra que o motivo das ausências por opção tenha a ver com o facto dos jogadores poderem estar envolvidos em fugas de informação internas, nomeadamente no que diz respeito à constituição da equipa inicial, antes de ser anunciada oficialmente pelo clube. Um fenómeno que alegadamente ocorreu em diversas ocasiões em Manchester nos últimos tempos. No entanto, essa informação não é ainda confirmada.