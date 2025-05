O defesa neerlandês Matthijs de Ligt elogiou a abordagem direta e frontal que o treinador português Ruben Amorim tem tido face aos últimos meses no Manchester United, acreditando que isso vai ser benéfico a longo prazo no clube inglês.

«Eu sou dos Países Baixos, por isso gosto disso. Consigo entender que os media fiquem em choque, pois pensam: “Normalmente, isto não acontece”. Mas eu penso que os media podem ficar felizes por alguém falar realmente o que pensa, dizer a verdade, em vez de divagar», referiu De Ligt, citado pelo New York Times, este sábado, em declarações à margem da digressão do Manchester United pela Ásia.

«Eu tenho uma relação muito boa com ele. Ele é muito aberto comigo, por isso é bom falar com ele. Já tive com muitos treinadores. Ele [Amorim] é um dos treinadores com quem é mais fácil de falar como jogador. Ao mesmo tempo, conseguimos ver o que é que ele está a fazer, o que é que ele quer fazer com a equipa», notou De Ligt.

«Eu penso que ele quer construir uma equipa com jogadores que estão unidos, a lutar uns pelos outros e a aproveitar ao máximo o que cada um tem. Talvez, como antes, era o United com os melhores jogadores, mas não era uma equipa. Eu penso que isso é muito positivo. Esperemos que na próxima época, desde a pré-época, consigamos trabalhar forte nisso», salientou.

O defesa de 25 anos revelou ainda mais pormenores sobre a sua ligação com o técnico português. «Eu admiro-o realmente nas nossas conversas pessoais, a forma como falamos. Dá-me um sentimento de que eu posso confiar nele e de que ele confia em mim», afirmou.

«Gosto de ver o que o treinador está a fazer. Não vou entrar em detalhes, mas tenho a sensação de que ele está realmente de olho nos tópicos. Não falo apenas dos jogadores, mas também de toda a cultura e da forma como trabalhamos no clube. Acho que ele está atento aos detalhes. Antes de contratar novos jogadores, ele primeiro analisa qual é a cultura, o que precisa de mudar, o que pode ser melhorado para nos tornarmos um clube de futebol melhor. Acho que, a partir da próxima temporada, veremos mais disso», concluiu.