De treinador português para treinador português na Premier League. Nuno Espírito Santo (Nottingham Forest) afirmou que Ruben Amorim «está mais do que qualificado» para a missão que tem pela frente no Manchester United, clube pelo qual faz o primeiro jogo oficial no domingo.

«Conselhos, de certeza que o Ruben não precisa. Desejar-lhe sorte. Para nós, enquanto portugueses, é sempre um orgulho, acho que representa a qualidade dos treinadores e é ótimo que os melhores clubes estejam atentos às nossas qualidades e queiram os nossos serviços. Eu preocupo-me com o Forest e o Ruben de certeza que está mais do que qualificado para tratar do Manchester» afirmou Nuno Espírito Santo, em declarações à DAZN, publicadas esta sexta-feira.

O treinador de 50 anos, que cumpre a segunda época ao comando do Nottingham Forest, falou ainda de Jota Silva, o único futebolista luso no seu plantel, que leva 11 jogos (um a titular, dez como suplente utilizado), um golo e uma assistência pelo clube inglês em 2024/25, época que começou em Guimarães, no Vitória.

«O Jota rapidamente está a demonstrar o seu talento, a sua qualidade. É um jogador fantástico, uma pessoa fantástica. [Tem] uma disponibilidade para o trabalho, diria, fora do normal. Uma ambição desmesurada, que às vezes tem de ser controlada, mas que só favorece o seu trajeto. Tem dado ótimas respostas e muito, muito feliz de trabalhar com o Jota», referiu Nuno Espírito Santo.

Se Amorim faz a estreia pelo Manchester United com a visita ao Ipswich Town, no domingo (16h30), o Nottingham de NES visita este sábado o Arsenal (15h00), sendo ambos jogos a contar para a 12.ª jornada da Premier League.