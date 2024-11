O antigo futebolista inglês Michael Owen, que foi Bola de Ouro em 2001 e representou o Manchester United de 2009 a 2012, mostrou-se confiante no que Ruben Amorim possa fazer no penúltimo clube que representou como jogador, fazendo mesmo comparações face ao que viu do técnico português na primeira conferência de imprensa e o seu antecessor, Erik Ten Hag.

«Houve muitos falsos amanheceres no Manchester United, nos anos mais recentes, mas sente-se que Amorim pode ser o homem certo. Gosto do seu comportamento. Ele parece confiante e falou de forma mais sensata em dez minutos do que Ten Hag em dois anos e meio», começou por referir Owen, numa mensagem através da rede social X, na noite de sexta-feira.

«Não vai acontecer da noite para o dia e há um pouco de recuperação a fazer, mas...», concluiu o antigo avançado.

Amorim tem estreia marcada no comando técnico do Manchester United para domingo, com a visita ao Ipswich Town, em jogo da 12.ª jornada da Premier League.