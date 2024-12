Não foi preciso chegar ao final da vitória do Manchester United ante o Everton (4-0) para ver o treinador português Ruben Amorim estabelecer uma nova marca pelo clube inglês, este domingo.

A vencer por 2-0 ao intervalo em Old Trafford, Ruben Amorim tornou-se o primeiro treinador do Manchester United a estar em vantagem por dois ou mais golos ao final da primeira parte, no seu primeiro jogo em Old Trafford para a Premier League.

2 - Rúben Amorim is the first Manchester United manager to be 2+ goals up at half time of his first Premier League game at Old Trafford. Acquainted. pic.twitter.com/cJVojVpJLP — OptaJoe (@OptaJoe) December 1, 2024

Além disso, o Manchester United fez, este domingo, o que já não se via há mais de três anos e três meses: vencer um jogo por quatro ou mais golos de diferença.

A última vez em que tal aconteceu foi a 14 de agosto de 2021, na 1.ª jornada da Premier League 2021/22, na vitória por 5-1 ante o Leeds United. O treinador do United era Ole Gunnar Solskjaer. Bruno Fernandes brilhou com um hat-trick e Mason Greenwood e Fred fizeram os outros golos do United. Para o Leeds, marcou Luke Ayling.