O treinador do Manchester United, Ruben Amorim, enalteceu a importância do triunfo frente ao Everton (4-0), mas diz que a equipa foi mais pragmática do que propriamente bonita a jogar.

«O resultado foi bom, mas nós fomos pragmáticos. Não foi bonito, mas fomos pragmáticos. Fizemos o nosso trabalho, que é ganhar. Sente-se que temos um longo caminho a percorrer. Consegue perceber-se isso nos primeiros minutos, em que estávamos bem, mas depois o Everton controlou o jogo. Depois conseguimos os golos no momento certo e isso mudou o jogo», referiu Amorim, em declarações à Sky Sports.

«Não podemos focar-nos só no resultado, temos de focar-nos na forma como o resultado apareceu. Tal como antes do jogo, temos muito a fazer, mas é melhor trabalhar com vitórias. Vamos focar-nos mais na exibição do que no resultado», disse, falando, precisamente por isso, dos altos e baixos ao longo do jogo.

«Consegue sentir-se isso durante o jogo. Não são exibições de topo em linha, é uma montanha-russa de exibições. Temos alguns momentos em que somos bons, mas temos momentos em que temos de sofrer. Fizemos isso outra vez, como na Liga Europa. Precisamos de tempo para treinar e melhorar. É melhor trabalhar com vitórias», frisou.

Desta vez, e após o bis na partida, Amorim deixou notas positivas sobre Joshua Zirkzee. «É tudo para o jogador, ele fez um ótimo trabalho, é bom para a sua confiança. Os jogadores estão a ajudar muito, parabéns para eles», afirmou, falando também de forma elogiosa para o outro jogador que bisou, Marcus Rashford. «Ele consegue fazer melhor, temos todos de melhorar, mas foi um grande trabalho dos jogadores», analisou.

Amorim falou também ao BBC Match of the Day e abordou o que pode ser agora um ambiente mais otimista, com esta vitória.

«Ajuda a ter uma cara nova, ajuda sempre. Temos de ser muito claros com os nossos adeptos. Em vez de tentar convencer os adeptos sobre esta exibição, temos muito a fazer, vai levar tempo. Às vezes não estamos a jogar bem, mas defendemos todos juntos. Os adeptos só pedem trabalho árduo e, com o tempo, vão pedir melhor futebol», disse.