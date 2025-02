O treinador do Manchester United, o português Ruben Amorim, abordou esta sexta-feira a semana de trabalho, na antevisão ao duelo com o Tottenham, afirmando ter uma nova baixa no plantel, sem especificar qual o jogador.

«Foi uma boa semana até há dois dias. Tivemos alguns problemas. Não temos jogadores de volta, talvez tenhamos um ou outro problema, mas estamos à espera. Também temos um jogador que adoeceu, portanto, vamos ver no fim de semana», disse Amorim, no início da conferência de imprensa, numa altura em que não pode contar com os lesionados, Jonny Evans, Mason Mount, Luke Shaw e Lisandro Martinez, este último de fora para o resto da época, devido a uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Sobre o jogador que adoeceu, não revelou de quem se trata.

Ainda assim, o treinador português mostrou-se confiante, destacando o trabalho e a constante evolução da equipa. «Foi bom trabalhar com a equipa, sentir os jogadores e tentar melhorar o nosso desempenho», disse.

Amorim também abordou a vitória da equipa sub-18 do Manchester United, que goleou o Chelsea por 5-1, na quinta ronda da FA Youth Cup, na quarta-feira, tendo como figura o avançado dinamarquês, Chido Obi-Martin, ao marcar três golos.

«Eles estão a trabalhar connosco. Tivemos alguns problemas e chamámos alguns jovens para estarem no treino, para os podermos avaliar e ele [ndr: Chido Obi] é um deles», revelou, sem querer especificar quais os jogadores da academia que poderiam ser promovidos à equipa principal para o jogo com o Tottenham.

Sobre o desempenho dos «red devils», o treinador português sente-se desconfortável, mas defende que apenas quer «ganhar» e «melhorar o desempenho» da equipa.

«Se virmos a tabela, é impossível sentirmo-nos confortáveis. Só queremos ganhar, melhorar o nosso desempenho, porque somos o Manchester United e precisamos de ganhar o próximo jogo e melhorar. Não há conforto em nenhuma situação neste clube», explicou.

Por fim, Amorim manifestou solidariedade com o treinador do Tottenham, Ange Postecoglou, que tem enfrentado críticas após as eliminações nas competições nacionais. Porém, disse também que, no Manchester United, está a passar pelos mesmos problemas e num clube maior, com maior pressão.

«Eu sou um grande fã de Ange Postecoglou, claro que eu sou de uma cultura diferente, sou português e todos os treinadores portugueses conseguem adaptar-se. A questão é que eu utilizo um sistema neste momento porque eu acredito que se trabalharmos neste sistema, podemos jogar em sistemas distintos ao mesmo tempo, é a ideia. Mas não estamos a ganhar todos e eu consigo perceber a ligação entre mim e o Ange. Temos os mesmos problemas. Na minha opinião, com todo o respeito, eu estou num clube maior, com maior pressão, por isso entendo a pressão e penso que é importante para o treinador seguir todos esses princípios», referiu.

O técnico foi ainda questionado sobre a perspetiva de apontar a ganhar a Premier League em 2028. «Sim, nós falamos disso, o nosso foco é ganhar a Premier League e podemos mudar tudo em alguns anos. Neste momento, estamos numa posição difícil, mas precisamos de trabalhar todos os dias e focar nos pequenos passos», respondeu.

O jogo entre Manchester United e Tottenham está agendado para domingo, pelas 16h30, paara a 25.