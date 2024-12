O inglês Marcus Rashford, autor de dois dos quatro golos da vitória do Manchester United frente ao Everton (4-0), este domingo, assumiu a importância da vitória, tendo em conta que a equipa está nos primeiros tempos com um novo corpo técnico, liderado por Ruben Amorim.

«É um bom resultado. É importante, com um novo treinador e uma nova forma de jogar, quando ainda estamos a aprender. Temos de sustentar esta exibição e ganhar a meio da semana», disse, à Sky Sports, apontando à visita ao Arsenal, marcada para as 20h15 de quarta-feira.

«A conexão vai construir-se e crescer à medida que nos habituamos a ele. Ele [Ruben Amorim] vem num período movimentado e esperemos que a conexão continue a construir-se e a crescer. Ele veio com grande atitude e passou isso aos jogadores», afirmou Rashford.

«Ele [Amorim] é definitivamente exigente, mas encorajador para trazer as tuas forças para o jogo. É assim que conseguimos um bom desempenho coletivo. Espero que consigamos construir sobre isto e continuar a melhorar. Não há nada para que fiquemos muito entusiasmados, temos de continuar a trabalhar a cada dia para ir ao encontro das suas exigências», referiu ainda Rashford, em declarações ao BBC Match of the Day.