É mesmo para dizer que Ruben Amorim não é caso único: Christian Ilzer é o novo treinador do Hoffenheim, da Alemanha, tendo sido contratado ao Sturm Graz, da Áustria, com quem tinha contrato até 2026. O acordo foi oficializado pelos dois clubes, na tarde desta sexta-feira.

«O Hoffenheim contratou Christian Ilzer como técnico principal. O treinador de 47 anos vem do Sturm Graz e tem um contrato de longo prazo», referiu o clube alemão, próximo adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, em comunicado, sem detalhar a duração do vínculo.

«O nosso técnico Christian Ilzer muda-se para o Hoffenheim, Jürgen Säumel assume o cargo de técnico interino», referiu o Sturm Graz, em nota oficial, a mesma na qual o presidente do clube austríaco, Christian Jauk, admitiu que foi uma surpresa e que tentou «convencer» o técnico a ficar, mas depois de «boas discussões com o Hoffenheim e de uma taxa de transferência correspondente – uma transferência recorde para um treinador na Bundesliga austríaca», foi alcançado um acordo.

Os valores da transferência de Ilzer não foram revelados, mas segundo noticiou a Sky Sport alemã, a transferência ronda os dois milhões e meio de euros.

«Os assistentes técnicos Dominik Deutschl e Uwe Hölzl chegam com ele para o Hoffenheim. A nova equipa técnica, que também inclui Frank Fröhling e Benjamin Hübner, é completada pelo treinador Marco Angeler, que chegará em dezembro, conforme acordado», refere, ainda, o Hoffenheim.

No Sturm Graz desde 2020/21, Ilzer levou o clube à conquista da Taça austríaca em 2022/23 e, na época passada, à “dobradinha”, com a conquista da Liga e da Taça, além do apuramento para a Liga dos Campeões. Já esta época, com Ilzer no Sturm, o Sporting, ainda com Amorim (ambos na fotografia), venceu na Áustria por 2-0.

Ilzer, de 47 anos, sucede a Pellegrino Matarazzo, no atual 15.º classificado da Bundesliga (nove pontos, um acima da zona de descida). Depois de receber o Leipzig (23 novembro), o Hoffenheim visita Braga, dia 28.