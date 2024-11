Mathijs De Ligt falou aos meios de comunicação social ingleses no domingo, após a vitória sobre o Leicester, na Premier League, e um dos temas abordados foi a chegada de Ruben Amorim.

Os jogadores do United tinham muito respeito por Ten Hag, mas poucos eram tão próximos dele quanto os ex-jogadores do Ajax, em especial De Ligt, cuja carreira explodiu graças à confiança do ex-chefe.

De Ligt optou por se juntar ao United vindo do Bayern de Munique neste verão, em parte por causa da ligação com Ten Hag, então ficou particularmente desapontado ao vê-lo ser demitido após a derrota por 2-1 contra o West Ham.

«É sempre muito difícil, em geral, quando um treinador é despedido. Tenho uma relação muito boa com o Erik, gosto muito dele como pessoa e como ser humano. É por isso que me sinto muito mal por ele, porque sei o que ele faz todos os dias para que a equipa funcione, o que é muito difícil», começou por dizer.

«No final, sabe-se o que é o futebol, se os resultados não aparecem, toda a gente tem de ser questionada, o treinador, os jogadores. No final, o treinador é despedido, os jogadores podem ficar, por isso temos sempre de olhar para nós próprios, por isso sinto-me muito mal por ele» disse ainda o defesa de 25 anos.

Acabou para Ten Hag, mas está apenas a começar para Ruben Amorim. O técnico de 39 anos chegou a Manchester para assumir o cargo de novo treinador do clube.

O técnico português vai levar o seu sistema 3-4-3 para Old Trafford e De Ligt diz estar preparado. «Já joguei em três defesas na seleção nacional, mas também na Juventus e no Bayern. No final, contra o Leicester, jogámos com a posse de bola com uma defesa a três, por isso vamos ver o que acontece», disse.

«Penso que uma defesa a três ou a quatro, em geral, é a mesma coisa, a única coisa importante é a forma como a equipa está montada. Podemos jogar com três defesas, mas se não estiver tudo compacto e cada um fizer o seu trabalho, será muito difícil, o mesmo acontecendo com quatro defesas. Esse vai ser o maior desafio para os treinadores, colocar todos no mesmo comprimento de onda e na mesma página para melhorarmos como equipa», avisou o neerlandês.