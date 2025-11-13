Ao fim de um ano ao leme do Manchester United, Ruben Amorim continua sem convencer totalmente em Inglaterra. O antigo treinador do Sporting foi criticado por Jimmy Floyd Hasselbaink, ex-futebolista que passou em Portugal, aos microfones da Sky Sports.

O Manchester United está em sétimo lugar na tabela da Premier League, após ficar invicto nos últimos cinco jogos da competição. Houve quem o elogiasse, mas Hasselbaink ainda é cético.

«Não acho que tenham melhorado, sinto muito. Onde é que melhoraram? Não marcaram mais golos, não sofreram menos golos, não ganharam nenhum troféu», começou por avaliar Hasselbaink.

«Sim, chegaram a uma final na Europa, mas perderam contra uma equipa fraca. O Tottenham era uma equipa fraca no ano passado. Ele tem muito trabalho pela frente, muito mesmo. Não acho que sejam suficientemente criativos, não como costumavam ser», terminou o neerlandês.

Hasselbaink, de 53 anos, jogou no Campomaiorense e no Boavista entre 1995 e 1997. Em Inglaterra, representou clubes como o Leeds United, Chelsea, Middlesbrough.