Ruben Amorim, treinador do Manchester United, em declarações após a derrota (2-1) frente ao Brentford. O técnico português admitiu nunca ter controlado o jogo e deixou, ainda, uma mensagem aos adeptos, que querem ver resultados.

Manchester United nunca conseguiu controlar o jogo

«Acho que jogámos o jogo que eles queriam que jogássemos. Se jogarmos o jogo do adversário, é mais difícil para nós. Nunca conseguimos controlar o jogo. Sofremos dois golos, mesmo sabendo que eles são muito fortes nisso, com as bolas longas. Depois, tentámos voltar ao jogo. Falhámos um penálti, e todos esses momentos são um pouco contra nós. Isso pode mudar o jogo, mas, no final, precisamos – e devemos – melhorar.»

Todos os jogos são importantes

«Tudo é importante neste clube. Não são só os jogos em casa ou algo assim. Precisamos de vencer todos os jogos e não estamos a fazer isso.»

Custa perder contra o Brentford

«[A derrota] é sempre [a mesma sensação]. Perder neste tipo de clube dói muito e precisamos de pensar no próximo jogo.»

Adeptos querem ver resultados

«A mesma coisa. Quando perdemos, pedimos desculpas, mas eles [adeptos] não querem ouvir nada. Neste momento, eles querem ver, então o nosso trabalho é lutar novamente, para vencer a próxima.»