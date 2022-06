O francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, é o futebolista com maior valor de mercado, de acordo com o mais recente relatório semanal do Observatório do Futebol (CIES), esta segunda-feira, numa lista que conta com três portugueses no top-20.

O CIES justifica a liderança de Mbappé nesta lista de valores de transferência estimados com o facto de o atleta ter renovado contrato por três épocas com o PSG, até 2025.

Além dos três portugueses no top-20, Rúben Dias, Bruno Fernandes e João Félix, há mais cinco nomes lusos na lista de 100 atletas elaborada pelo CIES: Diogo Jota (27.º, 85,3 milhões de euros), João Cancelo (32.º, 78), Bernardo Silva (34.º, 77,3), Rafael Leão (54.º, 66,9) e Matheus Nunes (99.º, 50,4). Quanto a Rúben Dias, é mesmo o central mais caro, de acordo com os valores estimados pelo CIES.

Fora das cinco principais ligas europeias, além de Matheus Nunes, há outro nome da liga portuguesa nesta lista: o avançado uruguaio Darwin Núñez, do Benfica, avaliado em 70,1 milhões de euros, na 47.ª posição.

Darwin é mesmo considerado pelo CIES o jogador mais valioso fora das cinco principais ligas, as «big-5» (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália), sendo que só há, além de Darwin e Matheus Nunes, mais dois jogadores fora desses cinco campeonatos no top-100: Julian Álvarez, futuro jogador do Manchester City (51,5 milhões de euros) e Antony, do Ajax (51,2).

