O Manchester City sofreu, na tarde deste sábado, a primeira derrota e a primeira perda de pontos na Premier League, ao ser derrotado na visita ao Wolverhampton, por 2-1, na 7.ª jornada do campeonato.

Uma arrancada impressionante do português Pedro Neto pela direita, aos 13 minutos, com posterior cruzamento, provocou o autogolo do compatriota Rúben Dias para o 1-0 da equipa da casa.

Com Pep Guardiola fora do banco – suspenso depois de ter visto três amarelos – o City chegou ao empate já na segunda parte, num livre direto exímio de Julián Álvarez, aos 58 minutos. Porém, Hwang Hee-Chan, ao minuto 66, devolveria a vantagem ao Wolverhampton, para o 2-1 que não se alteraria até final.

Além de Pedro Neto, também José Sá, Toti Gomes e Nélson Semedo foram titulares no Wolverhampton e Fábio Silva entrou na segunda parte, ao minuto 86. No City, além de Rúben Dias, Matheus Nunes foi titular no regresso ao Molineux.

Quem aproveitou da melhor forma a derrota do Manchester City foi o Arsenal, que goleou na visita ao Bournemouth, por 4-0. Bukayo Saka abriu o marcador aos 17 minutos e os dois golos seguintes surgiram de penálti, por Martin Odegaard e Kai Havertz, respetivamente aos 44 e 53 minutos. O português Fábio Vieira entrou já com o 3-0 no marcador, ao minuto 76, antes de Ben White ter feito o 4-0 já em tempo de compensação, aos 90+3m.

Com estes desfechos, o Man. City mantém a liderança, com 18 pontos, mas agora apenas com um de vantagem sobre o Arsenal, segundo à condição, com 17. No entanto, o sábado (a jornada, na verdade) pode terminar com novo líder, caso o Liverpool, 3.º com 16 pontos, vença esta tarde o Tottenham (início às 17h30), sendo que os londrinos têm 14 pontos e podem também escalar na tabela.

Ainda esta tarde, o West Ham recebeu e venceu o Sheffield United, por 2-0, com golos de Jarrod Bowen (24m) e Tomas Soucek (37m). O mesmo resultado conseguiu o Newcastle em St. James Park, frente ao Burnley, com golos de Miguel Almirón (14m) e Alexander Isak (76m).

À mesma hora, o Luton conseguiu a primeira vitória na Premier League, ao triunfar por 2-1 na visita ao Everton, com golos de Tom Lockyer (24m) e Carlton Morris (31m). Ainda na primeira parte, Calvert-Lewin fez o golo da equipa da casa (45m). No Everton, Beto entrou aos 68 minutos, enquanto João Virgínia e Chermiti ficaram no banco.

Também esta tarde, o Manchester United sofreu nova derrota no campeonato, num dia que começou, na Premier League, com a goleada do Aston Villa ao Brighton: 6-1!