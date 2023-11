O internacional português Rúben Neves foi associado a um regresso à Premier League, por empréstimo. O Newcastle perdeu Sandro Tonali devido ao castigo aplicado ao médio italiano por envolvimento no escândalo de apostas desportivas e o jogador do Al Hilal podia chegar para colmatar a vaga.

Jamie Carragher, antigo internacional inglês, criticou a possível transferência, até porque tanto os magpies como o Al Hilal são detidos pelo Public Investment Fund (PIF) da Arábia Saudita.

«Quando falamos do Newcastle e pensamos em Sandro Tonali... Eles contrataram um jogador ao AC Milan, e podemos argumentar que o Newcastle não realizou as devidas diligências. Eles não sabem o que se passa na vida privada deste rapaz», começou por dizer no podcast The Overlap.

«Gastaram muito dinheiro e vão perder o jogador. Isso devia custar-lhes, enquanto clube, porque não fizeram as coisas como deviam ter feito. Não deviam poder contratar, por exemplo, Rúben Neves, que é um jogador de 50 milhões de libras, de graça, por empréstimo. Se cometeram um erro, deviam pagar por isso», completou.

Recorde-se que, esta terça-feira, os 20 clubes da liga inglesa reuniram-se e viabilizaram a regra que permite empréstimos entre clubes com o mesmo proprietário. No total, 13 emblemas votaram a favor da proibição, mas seriam necessários 14 para a ação ir avante.