Rúben Neves visa Luís Godinho na Arábia: «Ele disse-me para ver o vídeo...»
Médio aponta ao lance que origina o segundo golo do Al Taawon ante o Al Hilal, no sábado
Depois do empate a dois golos ante o Al Taawon, no sábado, o médio português Rúben Neves deixou reparos à atuação do árbitro e compatriota Luís Godinho, que dirigiu o duelo da 27.ª jornada da liga saudita.
O internacional português falou à comunicação social na zona mista, onde apareceu a ver um vídeo, falando do lance que origina o segundo golo do Al Taawon. Rúben Neves revelou ter dialogado com Luís Godinho após o jogo e que o que este lhe disse
«Eu falei com o árbitro [ndr Luís Godinho] depois do jogo e ele disse-me claramente que não era falta. E agora estou a rever o lance, porque esta jogada foi a que levou ao segundo golo do Al Taawon e o árbitro, no campo, disse-me: “Vê o vídeo depois, porque não é falta”. É o que estou a ver, o vídeo, e é falta clara. Se ele me disse aquilo, ele tem de ter a certeza de que não é falta», disse Rúben Neves.
Com o empate, o Al Hilal passou a somar 65 pontos, no segundo lugar, tendo sido igualado pelo Al Ahli, terceiro com 65 pontos, que venceu no sábado ante o Damac. Com o empate, o Al Hilal também viu o Al Nassr (70 pontos depois de vencer o Najma por 5-2 na sexta-feira) ficar com maior vantagem na liderança.