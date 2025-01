O advogado de Rúben Semedo adiantou, ao jornal Marca, que o internacional português, acusado, em dezembro do ano passado, de violência doméstica pela namorada, vai igualmente apresentar queixa, alegando que as agressões foram mútuas.

«O processo está em segredo de justiça, mas está a ser tratado em Portugal como uma situação de violência doméstica. Depois de uma discussão entre o Rúben e a sua companheira, geraram-se agressões mútuas. A mulher acabou por apresentar queixa e o Rúben está a preparar-se para fazer o mesmo», explicou o advogado, Ricardo Serrano Vieira.

Esta verão contrasta com a denúncia feita pela namorada do jogador, que relatou ter sido vítima, na noite de 28 de dezembro de 2024, de «agressões e ameaças por parte do companheiro».

O relatório policial dá ainda conta de que a mulher «ficou detida em casa do suspeito durante algumas horas até conseguir deslocar-se a uma esquadra da PSP, onde apresentou queixa». «A vítima apresentava vários hematomas visíveis e foi atendida no hospital», pode igualmente ler-se na queixa.

Rúben Semedo foi detido e presente a um juiz, que lhe aplicou a menos gravosa das medidas de coação, o termo de identidade e residência. Para além disso, o futebolista ficou impedido de contactar a vítima e de estar a menos de 150 metros de distância da mesma.

O defesa central, de 30 anos, encontra-se, atualmente, no Qatar, onde representa o Al Khor, por empréstimo do Al Duhail. Esta temporada, participou em 15 jogos e apontou dois golos.