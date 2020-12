Serviços mínimos do Real Madrid no encontro frente ao Granada (2-0), da 15.ª jornada da Liga espanhola.



Tal como Domingos Duarte, Rui Silva esteve em bom plano e logo aos três minutos impediu o golo de Karim Benzema. Depois foi Toni Kroos que atirou a rasar a baliza do conjunto andaluz.



Os campeões espanhóis conseguiram desatar o nulo num lance extraordinário de Asensio na esquerda - tinha rendido o lesionado Rodrygo - que cruzou para a conclusão de Casemiro na cara de Rui Silva. Benzema acabou por confirmar o triunfo merengue com um golo já no período de compensação.



Assim, o Real Madrid igualou o Atlético de Madrid no primeiro lugar com 32 pontos, embora os colchoneros tenham menos dois jogos. Por sua vez, o Granada é 7.º com 21 pontos.