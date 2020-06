O CSKA de Moscovo foi multado em 1.280 euros na sequência dos insultos racistas dirigidos pelos adeptos moscovitas ao Malcom, jogador do Zenit, durante a partida de sábado, informou a Federação Russa de Futebol (RFS).



Esta partida contou com adeptos nas bancadas do estádio, visto que a federação local permite que dez por cento da capacidade de cada recinto seja ocupada por espetadores como medida preventiva face à pandemia de Covid-19.



Malcom marcou dois golos na goleada do líder em casa do CSKA (4-0), deixando o clube de São Petersburgo cada vez mais perto do bicampeonato.

Lembre-se que esta não é a primeira vez que o CSKA de Moscovo, equipa conotada com o exército russo, é castigada por incidentes semelhantes, tanto pela RFS como pela UEFA.