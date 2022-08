A empresa petrolífera russa Lukoil anunciou esta segunda-feira a aquisição do Spartak Moscovo, clube que disputa a primeira divisão da Rússia, bem como o seu estádio.

O Spartak está a sofrer graves problemas financeiros devido ao conflito militar na Ucrânia, o que provocou uma enxurrada de sanções ocidentais contra Moscovo e isolou ainda mais a comunidade empresarial russa.

A Lukoil, que é o patrocinador principal do emblema moscovita há mais de duas décadas, revelou que a aquisição de 100% da participação no clube leva a que o proprietário e presidente de longa data Leonid Fedun deixe todas as suas funções diretivas.

Fedun abandonou o cargo de vice-presidente da Lukoil em junho. O bilionário comprou o clube em 2004, quando estava em sérias dificuldades financeiras.

«Quero expressar minha sincera gratidão aos meus amigos e colegas da Lukoil por concordarem em apoiar um projeto social tão significativo como o Spartak nesta situação tão difícil», disse o ex-dirigente num comunicado no site do Spartak de Moscovo.

Em maio, a Nike terminou o contrato de patrocínio com o Spartak, devido à não participação do clube nas competições europeias da próxima temporada.