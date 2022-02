Um dos elementos do grupo de jogadores brasileiros que está retido num hotel de Kiev, Pedrinho recorreu às redes sociais para pedir ajuda, uma vez mais, e revelar que os bens essenciais começam a escassear.

«A situação está cada vez mais complicada. Estão a acabar os alimentos e a água aqui no hotel, assim como o leite das crianças. Continuamos no mesmo local, sem apoio. É difícil falar. Acaba por ser muito tenso. Peço que tentem, de alguma forma, tirar-nos desta situação. Não queremos imaginar o pior, queremos sair daqui», refere o jogador que trocou o Benfica pelo Shakhtar Donetsk, em mensagem partilhada nas redes sociais do empresário, Will Dantas.

Vários jogadores brasileiros do Shakhtar Donetsk e do Dinamo de Kiev estão retidos num hotel da capital ucraniana, desde que teve início à invasão das tropas russas a este país. Queixam-se de falta de apoio das autoridades brasileiras, e por isso desesperam por uma solução que lhes permita sair da Ucrânia.