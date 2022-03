A Federação russa vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), sediado na Suíça, após as decisões da FIFA e da UEFA de excluir as seleções russas da participação em competições internacionais.

Em comunicado, o organismo afirma que «vai exigir a reintegração de todas as seleções masculinas e femininas da Rússia em todos os escalões de futebol nos torneios em que participam (inclusive na pré-eliminatória do Mundial no Qatar), bem como indemnização por danos».

O organismo alega que a FIFA e a UEFA «não tinham base legal» para excluir as equipas russas e, ao fazê-lo, violaram «direitos fundamentais», como o de participar nas competições, que a Rússia tinha por integrar as duas instituições.

A federação refere ainda que «a decisão de retirar a seleção da classificação para o Mundial de 2022 foi tomada sob pressão de rivais diretos nos play-offs, o que violou o princípio do desporto e as regras do fair play».

A terminar, o organismo russo indica que não teve a possibilidade de se defender desta decisão.