Apesar de ter sido oficializado a seis de outubro, Zé Luís apenas chegou a Moscovo esta segunda-feira para se juntar ao Lokomotiv de Moscovo.



O jogador de 29 anos volta à Rússia um ano após ter saído para jogar no FC Porto a troco de 12,2 milhões de euros. No Dragão, Zé Luís sai depois de dez golos em 31 jogos e assina por três anos com o clube de Eder.



Esta será a segunda experiência do avançado cabo-verdiano no futebol russo depois de ter jogado quatro anos no Spartak Moscovo.