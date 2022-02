A UEFA abriu um processo disciplinar contra a Federação ucraniana de futebol devido a uma «potencial violação do Regulamento Disciplinar» do organismo por parte dos seus adeptos, no jogo das meias-finais do Europeu de futsal que opôs os ucranianos à Rússia.

«Após uma investigação conduzida por um Inspetor de Ética e Disciplina da UEFA sobre os incidentes relatados que alegadamente aconteceram durante o jogo da meia-final do Europeu de futsal de 2022 entre a Ucrânia e a Rússia, jogado a 4 de fevereiro nos Países Baixos, um processo disciplinar foi aberto contra a Federação ucraniana de futebol por uma potencial violação do regulamento disciplinar da UEFA pelos seus adeptos», refere a UEFA, em nota oficial que foi emitida na terça-feira.

Sem adiantar mais, o organismo refere que «informação adicional sobre o assunto vai ser dada oportunamente».

Este avanço surge depois de, na semana passada, a UEFA ter aberto uma investigação disciplinar a acontecimentos que decorreram no duelo entre russos e ucranianos, num jogo que aconteceu em paralelo com a tensão política acentuada entre as duas nações nas últimas semanas.

A imprensa ucraniana e a imprensa russa escreveram, após o jogo, que adeptos afetos à Ucrânia cantaram músicas contra a Rússia e nomeadamente contra o presidente Vladimir Putin e que a situação levou a mesmo a uma intervenção por parte do ‘speaker’ do pavilhão Ziggo Dome, para não se cantarem músicas de natureza antidesportiva.