Depois de ter sofrido dez golos (!) do Sochi, o guarda-redes do Rostov foi eleito... o melhor em campo.



O Rostov foi obrigado a jogar com juvenis e juniores depois de o plantel principal ter entrado em quarentena devido a suspeitas de infeção pelo novo coronavírus. Assim, Denis Popov fez a sua estreia na Liga russa e até nem começou mal ao defender um penálti aos 26 minutos. Porém, o resto do jogo foi para esquecer.



Popov ficou com uma história para contar o resto da vida: é, porventura, o primeiro guarda-redes que sofreu dez golos a ser eleito o melhor em campo.



O penálti defendido por Popov: